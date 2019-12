Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in eine Wohnung (21/1712) 12.12.2019, zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr

Speyer, Ludwig-Uhland-Straße 15 (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag versuchten bislang unbekannte Personen in den frühen Morgenstunden in eine Erdgeschoßwohnung des Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Uhland-Straße 15 einzubrechen. Der Bewohner der Wohnung nahm zwischen 02 Uhr und 02:30 Uhr Kratzgeräusche auf dem Balkon wahr, konnte im Rahmen einer Nachschau jedoch keine Feststellungen treffen. Zwei Tage später stellte er Hebelmarken an den beiden Balkontüren fest. Durch die Hebelversuche entstand ein wirtschaftlicher Sachschaden von 100 EUR.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich des Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Uhland-Straße 15 wahrnahmen. Interessant für die Polizei sind auch ortsfremde Fahrzeuge, die sich zur Tatzeit, aber auch am Tage im Bereich der Ludwig-Uhland-Straße oder der Umgebung befanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

