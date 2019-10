Polizeipräsidium Freiburg

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Denzlingen: Versuchter Einbruch in die Otto-Raupp-Förderschule

Eine Gruppe von bislang unbekannten Tätern versuchte am Donnerstag, gegen 20 Uhr, in die Otto-Raupp-Förderschule in der Hauptstraße 124 in Denzlingen einzubrechen. Sie wurden vermutlich bei der Tatbegehung gestört und entfernten sich mit Fahrrädern. Es entstand Sachschaden am Gebäude. Gestohlen wurde nichts. Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch Telefon: 07681/4074-0

Waldkirch: Diebstahl im Fußballstadion

Am Mittwoch, gegen 14:30 Uhr, stahlen zwei unbekannte junge Männer Geld aus Taschen, die während des Trainings auf der Tribüne im Fußballstadion in Waldkirch abgelegt waren. Die Täter wurden bemerkt und flüchteten zu zweit auf einem Fahrrad in Richtung Stadtrainsee. Von dort aus ging es weiter in Richtung Wohngebiet Rosengarten. Möglicherweise hat jemand die beiden auf dem Rad gesehen. Hinweise zur Identifizierung der Täter bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 07681/4074-0

