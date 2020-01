POL-FR: Steinen: Schuppen und Papierstapel in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen!

Polizeipräsidium Freiburg

Am heutigen Dienstag, 21.01.2020, gegen 02 Uhr, wurde der Feuerwehr zunächst Brandgeruch im Bereich der Eisenbahnstraße in Steinen gemeldet. Durch die Einsatzkräfte wurde dann festgestellt, dass ein zwischen zwei Gebäuden befindlicher Schuppen, der als Lagerraum einer Gaststätte diente, brannte. Der Schuppen wurde durch den Brand vor allem im Bereich des Daches beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die angrenzenden Gebäude nicht beschädigt. Während der Löscharbeiten wurde dann durch Zeugen gemeldet, dass sowohl in der Ernst-Hänßler-Straße, als auch in der Albert-Schweitzer-Straße zur Abholung bereitgestellte Papierstapel brannten. In der Albert-Schweitzer-Straße wurden eine Papiertonne und ein Gartenzaun beschädigt, die sich neben dem angezündeten Papierstapel befanden. In der Ernst-Hänßler-Straße brannte der Papierstapel auf dem Gehweg neben einer Mauer, diese wurde durch Ruß beschädigt. Die Feuerwehr konnte alle Brände schnell löschen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro, verletzt wurde niemand. An den Brandorten waren die Feuerwehren aus Steinen, Höllstein und Schopfheim. Eine sofortige Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlieft bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Steinen ermittelt wegen der vorsätzlichen Brandlegung und bittet Zeugen sich unter Telefon 07627 970-250 zu melden.

