POL-FR: Weil am Rhein-Haltingen: Unfall mit Sachschaden - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 20.01.20, gegen 12 Uhr, streifte ein 73-jähriger Mercedes-Fahrer in der Burgunder Straße einen geparkten Volvo. Der Volvo wurde durch die Wucht auf einen daneben geparkten Skoda geschoben. Trotz des erheblichen Schadens setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen verständigten die Polizei, welche den Verursacher in der Nähe des Unfallortes antreffen konnte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6500 Euro. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

