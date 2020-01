Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach: Verkehrsunfallflucht in der Alemannenstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag dem 20.01.2020, gegen 17:15 Uhr, wurde in der Alemannenstraße in Sasbach ein Radfahrer beim Abbiegen von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer erfasst und leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinwagen mit französischer Zulassung handeln. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

