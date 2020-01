Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein: Fahrerin nach Vorfahrtsverletzung leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, 18.01.2020, gegen 16.25 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 104 zur B31.

Hierbei missachtete die von der L104 auf die B 31 in Richtung Autobahn einfahrende Pkw-Fahrerin die Vorfahrt eines auf der B31 in Richtung Grenze fahrenden Pkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt bei circa 14.000 Euro.

