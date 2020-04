Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte werfen Bauzäune um und beschädigen einen Betonsockel in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 26.04.2020, werfen Unbekannte auf einer Wiese im Mühlenweg Bauzäune um, die einen Spielplatz absperren und verbiegen diese zudem.

Durch dieses Vorgehen wurden sämtliche Bauzäune, sowie einige Betonsockel massiv beschädigt.

Außerdem kam es in der gleichen Nacht bzw. am Sonntag, in der Zeit von 00:00 - 18:20 Uhr im Paul-Wulf-Weg, zu weiteren Sachbeschädigungen von Bauzaunelementen, die den dortigen Spielplatz umfrieden.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die in der Nacht im Bereich der Spielplätze etwas Verdächtiges gesehen oder gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell