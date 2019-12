Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Farndau/Göppingen - Vergessene Kerzen am Adventskranz hatten am Heiligabend zu einem Feuerwehreinsatz geführt.

Ulm (ots)

Eine 22-jährige Frau hatte am Heiligabend beim Verlassen des Hauses vergessen die Kerzen ihres Adventskranzes zu löschen. Nachdem die Kerzen heruntergebrannt waren, fing der Adventskranz Feuer. Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Nachdem sie Rauch in der Nachbarwohnung wahrnahm, hatte sie Polizei und Feuerwehr verständigt. So konnte der Adventskranz früh gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, n der Wohnung entstand lediglich ein Rußschaden.

