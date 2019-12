Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gas und Bremse verwechselt; Auto erfasst Fußgängerin

Ulm (ots)

Am Vormittag des Heilig Abends wollte ein 88-jähriger Mann aus einem Parkplatz in der Clarissenstraße in Ulm auf die Straße ausfahren. Hierbei verwechselte der Suzuki-Lenker das Gaspedal mit der Bremse und erfasste eine 45-jährige Frau, welche als Fußgängerin unterwegs war und prallte hiernach gegen eine Mauer. Sowohl der 88-jährige Autofahrer, als auch die Fußgängerin zogen sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu, welche in einer Ulmer Klink behandelt wurden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf gut 6.000 Euro.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Zi), ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de, 0731/188-1111 (2394155)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell