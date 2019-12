Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Einbrecher findet Geld

Ein gekipptes Fenster kam einem Einbrecher am Sonntag in Schemmerhofen gerade recht.

Ulm (ots)

Der Unbekannte hatte zunächst offenbar versucht, ein Fenster an der Rückseite des Hauses in der Hauptstraße aufzuhebeln. Zwischen 15.30 Uhr und 18.15 Uhr dürfte das gewesen sein, mutmaßt die Polizei. Doch war das Fenster zu stabil. Der Unbekannte suchte einen anderen Weg ins Haus. Da fiel ihm wohl das Fenster ins Auge, das die Bewohner gekippt zurückgelassen hatten. Das hatte er schnell geöffnet. Der Dieb kletterte hinein, wo er auch etwas Geld fand. Möglicherweise kamen jetzt die Bewohner nach Hause, so dass der Einbrecher die Flucht ergreifen musste. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten und sicherte die Spuren der Tat. Die Laupheimer Polizei ermittelt und fragt:

- Wer hat am Sonntagnachmittag oder -abend in der Hauptstraße in Schemmerhofen verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Laupheim unter der Telefon-Nr. 07392/96300.

So schützen Sie sich vor Einbrechern:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

++++++++++ 2385802

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell