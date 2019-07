Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld

Bad Segeberg (ots)

Gestern Nachmittag erbeuteten falsche Polizeibeamte in Norderstedt eine höhere Summe Bargeld von einer älteren Dame.

Die Betrüger gingen nach dem bekannten Muster vor: Sie riefen die Dame um 12:30 Uhr an und gaben sich als örtliche Polizeibeamte aus. Der Anrufer verunsicherte die Frau mit der Angabe, dass man angeblich einen Mann festgenommen habe, der sie ausspioniert habe, um sie um ihr Bargeld zu erleichtern.

Im weiteren Verlauf forderte der falsche Polizist die 78-jährige Norderstedterin auf, ihr Vermögen vorzulegen, um es sichern zu können. Ein weiterer Täter erschien daraufhin bei ihr zu Hause und nahm das Geld an sich. Erst als das Geld nicht wie vereinbart zurückgebracht wurde, bemerkte die 78-Jährige, dass es wohl nicht mit rechten Dingen zugeht.

Zeugen, die zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr im Bereich der Schillerstraße/Gottfried-Keller-Straße/Scharpenmoor/Sandweg/Am Sood/Ohechaussee verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Norderstedt unter 040/528 06-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang erneut, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an fremde Personen. Wenn Ihnen ein Anruf merkwürdig vorkommt, beenden Sie das Gespräch und nehmen Sie unter der Notrufnummer 110 Kontakt zur Polizei auf.

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell