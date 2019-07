Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Verkehrsunfall mit fünf Autos

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, 6. Juli 2019, kam es gegen 14:12 Uhr in der Kieler Straße in Kaltenkirchen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf Autos.

Die 18-jährige Fahrerin eines VW-Busses übersah auf ihrem Weg in Richtung Autobahn 7 einen in Höhe des Baumarktes verkehrsbedingt wartenden Opel Insignia und fuhr auf diesen auf. Durch den Anprall stieß der Opel gegen einen davor ebenfalls verkehrsbedingt haltenden Audi, der dann wiederum gegen einen schwarzen Mazda geschoben wurde.

Bei dem Unfall verletzten sich insgesamt sechs Personen leicht, überwiegend im Hals- und Nackenbereich. Der Rettungsdienst brachte ein im Opel mitfahrendes älteres Ehepaar sowie den 20-jährigen Fahrer des Audi und die 56-jährige Fahrerin des Mazda zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser.

Nach ersten Schätzungen entstanden an den Autos Sachschäden in Höhe von ungefähr 21.000 Euro.

