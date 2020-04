Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 5-minütige Abwesenheit reicht für den Diebstahl - im Fahrzeug liegengelassene Handtasche aus einem Pkw in Wilhelmshaven entwendet

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten am Sonntagnachmittag, 26.04.2020, die für sie günstige Gelegenheit, um in der nur kurzen Abwesenheit des Fahrzeugführers (14:45 - 14:50 Uhr) die im Fußraum der Beifahrerseite des in der Bremers Straße/Herderstraße abgestellten Pkw liegende Handtasche zu entwenden.

Immer wieder warnt die Polizei davor, Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen und immer wieder kommt es zu diesen für die Täter günstigen Gelegenheiten.

Wie Sie Ihr Eigentum besser schützen? Hierzu gibt es viele Tipps unter www.polizei-beratung.de

