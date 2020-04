Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zur Öffentlichkeitsfahndung - die Suchmaßnahmen nach dem Senior aus Zetel wurden eingestellt, er befindet sich in ärztlicher Behandlung

Zetel (ots)

Der als vermisste gemeldete Senior aus Zetel muss nicht mehr gesucht werden, die Beteiligung der Öffentlichkeit hatte Erfolg!

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung in den Online-Medien meldete sich Montagmorgen eine Krankenschwester aus Friesland bei der Polizei und teilte mit, dass der Vermisste im Krankenhaus behandelt werden würde.

Zunächst gab es keinerlei Anhaltspunkte über den möglichen Aufenthaltsort des 85-Jährigen. Polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass am Samstagabend der Rettungsdienst alarmiert wurde, weil der 85-Jährige in der Umfangstraße in Mariensiel mit seinem Fahrrad gestürzt war und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Nach bisherigem Sachstand muss der Senior aus Zetel mit seinem Fahrrad zur Seedeichbrücke dorthin gefahren sein, wo es dann zu dem Sturz kam.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell