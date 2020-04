Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung aus dem Bereich Wilhelmshaven vom 24.04.2020 bis zum 26.04.2020

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchssachverhalte:

1. Ort: W'haven, Weserstraße Zeit: 24.04.2020, nachmittags bis zum Vormittag 25.04.2020

Im Bereich einer Reifenwerkstatt wurde eingebrochen. Aus dem Objekt wurden diverse Reifenkomplettsätze entwendet. Es entstand schon ein höherer Sachschaden.

2. Ort: W'haven, Nogatstraße, dortige Schule Zeit: 24.04.2020, später Nachmittag

Die Täter gelangten in die Umkleideräume und brachen dort diverse Spinde auf. Über die Schadenshöhe ist bislang nichts bekannt.

Diebstahlssachverhalte:

1. Ort: W'haven, Dodoweg Zeit: 09.04.2020-23.04.2020

In Altengroden war auf einem Parkplatz ein Anhänger abgestellt gewesen. Unbekannte Täter entwendeten vom Anhänger das amtliche Kennzeichen.

2. Ort: W'haven, Rheinstraße 192 Zeit: 25.04.2020 bis 26.04.2020

In der Rheinstraße wurde bei einem Verkehrszeichen ein Zusatzschild "mit Parkausweis 3403 frei" entwendet. Ein weiteres Zusatzschild, das ebenfalls demontiert wurde, konnte in der Nähe aufgefunden werden. Sollte das entwendete Zusatzzeichen aufgefunden werden bzw. können Hinweise hierzu gemacht werden, möge man die Polizei in Kenntnis setzen.

Verkehrsdelikte:

Ort: W'haven, Kirchreihe und Gökerstraße Zeit: in der Nacht von 24.04. auf den 25.04.2020

Zu unterschiedlichen Zeiten fielen zwei Radfahrer durch ihre Fahrweise den Polizeistreifen auf. In beiden Fällen war deutlicher Alkoholkonsum zu verzeichnen, so dass bei beiden Personen eine Blutprobe genommen werden musste. Es wurden nun zwei Strafverfahren eingeleitet.

