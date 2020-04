Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 24.04-26.04.2020

Wilhelmshaven (ots)

Varel In der Nacht zu Samstag, gegen 03:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen in der Schloßstraße befindlichen Imbiss ein. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten der oder die Täter in das Objekt und entwendeten dort Bargeld in geringer Menge. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel (Tel.: 04451/9230) in Verbindung zu setzen.

Varel In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Innenstadt und Fußgängerzone von Varel zu diversen Sachbeschädigungen. Unter anderem wurden Verkehrszeichen herausgezogen, mehrere Pkw und andere Gegenstände beschädigt. An der Schloßkirche wurde die Scheibe eines Schaukastens zerstört. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel (044519230) in Verbindung zu setzen.

Zetel Im Rahmen einer polizeilichen Sachverhaltsaufnahme fiel den eingesetzten Polizeibeamten am 25.04., gegen 23:10 Uhr, eine 60-jährige Frau auf, die unter Alkoholeinfluss einen Pkw in der Pohlstraße in Zetel führte. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,55 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell