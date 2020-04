Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte beschädigen einen Briefkasten durch einen Böller in Varel - Polizei stellt 18-Jährigen fest und leitet gegen den Heranwachsenden ein Ermittlungsverfahren ein

Varel (ots)

In der Nacht zum Freitag, 24.04.2020, wurde eine Anwohnerin des Leegmoorwegs gegen 02:30 Uhr durch einen Knall aufmerksam. Sie entdeckte anschließend ihren durch einen Knallkörper beschädigten Briefkasten. Die Frau hat schnell reagiert und durch das sofortige Alarmieren der Polizei möglich gemacht, dass die Beamten einen 18-jährigen Tatverdächtigen feststellen konnte. Dieser wurde nämlich in unmittelbarer Nähe auf einem Fahrrad angetroffen und führte einen Rucksack mit sich, in dem sich zahlreiche Böller befanden. Gegen den Heranwachsenden leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein.

