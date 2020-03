Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Hinweise zu möglichen Straftaten durch Bettler erbeten

Werlte (ots)

Am Samstag haben Beamte der Polizeistation Werlte ein Ehepaar mit osteuropäischer Herkunft im Stadtgebiet kontrolliert. Sie führten erhebliche Mengen an Münzgeld mit sich. Aufgrund von Zeugenaussagen ist bekannt, dass die beiden Personen eine missliche Lage vortäuschten um somit an Spenden zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei Werlte unter der Rufnummer (05951) 993920 entgegen.

