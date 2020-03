Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Lebensgefährlich Verletze bei Verkehrsunfall

Schapen (ots)

Am Samstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall sechs Personen verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Der 19-jährige Fahrer eines BMW war gegen 22.30 Uhr gemeinsam mit drei weiteren Insassen auf der Beestener Straße von Schapen kommend in Richtung Beesten unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug in Höhe des Ulmenwegs ins Schleudern und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Der PKW kam auf einem Acker zum Stehen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er, wie auch zwei weitere 19-jährige Mitfahrer, wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einen von ihnen schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Ein weiterer 19-Jähriger verletzte sich schwer.

Ein entgegenkommender PKW wurde durch umherfliegende Trümmerteile getroffen. Hierdurch wurden die Scheiben beschädigt. Zwei Kinder im Alter von 9 und 11 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu.

Neben fünf Rettungs- und zwei Notarztwagenbesatzungen waren ebenfalls Krankentransportwagen und auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Spelle und Schapen waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und rund 45 Einsatzkräften vor Ort. Mehrere Notfallseelsorger kümmerten sich um die Beteiligten an der Unfallstelle.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Kreisstraßenmeisterei die Fahrbahn ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell