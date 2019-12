Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Polizei sucht Zeugen

Wassenberg (ots)

Eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße bemerkte am 5. Dezember (Donnerstag), gegen 9.30 Uhr, einen ihr unbekannten Mann im Treppenhaus. Bei der Nachschau bemerkte sie, dass die Eingangstür einer Wohnung offen stand. Da ihr das verdächtig vorkam, verständigte sie die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass an der Wohnungstür Hebelspuren vorhanden waren. Mehrere Räume wurden offensichtlich durchwühlt. Was der Täter entwendete, wird nun ermittelt. Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und hatte eine schmale Statur. Er war mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans bekleidet. Nachdem er das Haus verlassen hatte, ging er zu Fuß in Richtung der Straße Am Hartenbauer. Wer hat den Mann ebenfalls gesehen oder hat beobachtet, ob er ggf. mit einem Fahrzeug angekommen ist? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell