Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Erkelenz/Erkelenz-Bellinghoven/Erkelenz-Hetzerath (ots)

Ein Rucksack und eine Sporttasche waren die Beute unbekannter Täter, die in der Nacht zum Nikolaustag (Freitag, 6. Dezember) ein Fahrzeug aufbrachen, welches an der Ferdinand-Porsche-Straße in Erkelenz stand.

In derselben Nacht wurden auch zwei Pkw aufgebrochen, die in der Ortschaft Bellinhoven auf der Straße In Bellinghoven parkten. Aus einem der Fahrzeuge entwendeten die Täter eine Taschenlampe. Ob aus dem anderen Pkw etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Aus einem Pkw, dieser war auf der Hatzurodeestraße in Hetzerath abgestellt, wurde in der Nacht zu Donnerstag (5. Dezember) Münzgeld entwendet. Auch in ein an der Straße Leinröste parkendes Fahrzeug drangen die Täter in dieser Nacht ein. Ob sie etwas entwendeten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell