Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seitenscheibe eingeschlagen

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Durch das Einschlagen einer Seitenscheibe drangen unbekannte Täter in den Innenraum eines Pkw ein, der an der Weidenstraße stand. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet wurde, wird nun ermittelt. Die Tat wurde am Freitag, 6. Dezember, zwischen 00.10 Uhr und 04.00 Uhr begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell