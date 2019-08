Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - wegen Ablenkung durch Bekannten aufgefahren

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 17.05 Uhr, ereignete sich in Hohenmemmingen ein Verkehrsunfall. Eine 29jährige PKW-Lenkerin befuhr die Hauptstraße von Giengen in Richtung Dillingen. An der Einmündung der Allewinder Straße wartete ein Bekannter mit seinem PKW. Diesen grüßte sie freundlich. Dabei übersah sie die verkehrsbedingte Bremsung des vorausfahrenden 61jährigen Autofahrers. Die Frau fuhr auf. Die beiden mitfahrenden Kinder (5 und 7 Jahre alt) waren ordentlich gesichert und kamen mit einem gehörigen Schrecken davon. Der Sachschaden wird auf ca. 7 000 Euro geschätzt.

++++++++++++++++++++++++1598819;

Polizeiführer vom Dienst (GU)

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell