POL-PDPS: Motorradfahrer stürzt

Hinterweidenthal (ots) - Eine Gruppe von 6 Mororradfahrern befuhr am frühenn Sonntagnachmittag die B 427 in Richtung Dahn. In Höhe der Shell-Tankstelle musste der erste der Zweiradfahrer anhalten, ein weiterer erkannte die Situation zu spät, geriet beim Bremsen ins Schlingern und stürzte schließlich über den ersten Fahrer. Der Gestürzte verlor kurzzeitig das Bewußtsein, an seinem Motorrad entstand Sachschaden.

