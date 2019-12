Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Supermarkt

Übach-Palenberg (ots)

Ein Supermarkt an der Boschstraße war zwischen dem 5. Dezember (Donnerstag), 22.05 Uhr und dem 6. Dezember (Freitag), 01.45 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt. Die Ermittlungen dazu, was die Täter entwendeten, dauern weiter an.

