POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel

Verkehrsunfallflucht, 26316 Varel, Lohstraße, Do., 30.05., 20:00 Uhr - Fr., 31.05., 07:00 Uhr Im angegebenen Zeitraum wird ein geparkter VW Polo Fox durch ein unbekanntes Fahrzeug am Außenspiegel berührt. Es entsteht Sachschaden. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt. Körperverletzung, 26316 Varel, Oldenburger Straße/ B 437, Fr., 31.05., 16:58 Uhr Zwei Pkw befahren die Oldenburger Straße in Richtung B 437. Der hintere Fahrzeugführer beabsichtigt, zu überholen. Dies wird durch den Vorausfahrenden verhindert, indem er den linken Fahrtrichtungsanzeiger betätigt, da er der Meinung ist, das Überholen igO sei unzulässig. Nahcdem beide Pkw an der Einmündung verkehrsbedingt halten müssen, verläßt der Führer des hinteren Fahrzeugs aus und schlägt mehrfach mit der Faust gegen die Fahrerscheibe des vorderen. Infolgedessen zerspringt das Scheibenglas, der Fahrzeugführer erleidet durch Glassplitter diverse Schnittverletzungen im Kopfbereich, die im hiesigen Krankenhaus versorgt werden müssen.

