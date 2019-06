Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Varel

Wilhelmshaven (ots)

Samstag, 01.06.2019 Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person Varel - Am Samstagnachmittag, um 13.28 h, kommt es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bundesstraße 437 in Fahrtrichtung Borgstede. Der 54-jährige Fahrzeugführer aus Varel kommt aus bislang nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, fährt durch den Gegenverkehr und kollidiert in einem sich anschließenden Waldstück nahezu ungebremst mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Anpralles zerstört. Durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung so wie mit Hilfe des eingesetzten Notarztes wurde der Unfallfahrer für den Transport in die Ammerlandklinik stabilisiert. Wenig später verstarb der Patient im Krankenhaus. Das Unfallauto wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Verkehrsunfall - Überholmanöver endet im Graben Varel - Am 01.06.2019, um 16.18 Uhr kam es erneut zu einem Unfall auf der Bundesstraße 437 zwischen der Einmündung Mühlenteichstraße und Borgstede. Ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw entschloss sich vor ihm befindliche Fahrzeuge zu überholen. Beim Wiedereinscheren bemerkt der aus Varel stammende Fahrzeugführer vor sich langsam fahrende Rollerfahrer, so dass er ein Notbremsmanöver einleitete, um eine Kollision vermeiden zu können. Während des Bremsvorganges kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Das Fahrzeug musste anschließend von einem Abschleppunternehmer geborgen werden. An der Grünfläche im Seitenraum sowie am Pkw entstand Sachschaden. Betriebsstoffe sind nicht aus dem Fahrzeug ausgetreten. Glücklicherweise hat sich bei dem Unfall niemand verletzt. Auf den jungen Unfallfahrer kommt nun einem Bußgeldverfahren zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell