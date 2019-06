POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Jever

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Drei Pedelecs gestohlen Schortens. Gleich drei Diebstähle eines Pedelecs wurden der Polizei in Jever zur Anzeige gebracht. Zwei hochwertige Räder wurden am 01.06.2019 in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.45 Uhr am Forsthaus Upjever, Krongutsallee entwendet. Die aufgebrochenen Schlösser ließen die Täter zurück. In der kurzen Zeit zwischen 17.40 Uhr und 18.00 Uhr wurde ein weiteres Pedelec von einer Hofauffahrt im Brauerweg gestohlen. Täterhinweise liegen der Polizei noch nicht vor. Einbruch in Schlosscafe - Safe und Wechselgeldkassette entwendet Jever. In der Zeit von Donnerstag, 30.05.2019, 20.30 Uhr bis Samstag, 01.06.2019, ca. 03.15 Uhr, wurde in das Schlosscafe, Alter Markt, eingebrochen. Zunächst versuchten die Täter die Terrassentür aufzubrechen. Anschließend drangen sie durch Aufdrücken einer Schiebetür der benachbarten Jugendeinrichtung in diese ein und gelangten von hier aus in das Cafe. Aus dem Cafe wurde ein Safe sowie die Wechselgeldkassette gestohlen. Die Polizei in Jever erbittet Hinweise unter 04461/92110. Diebstähle: Feuerschale, Schaukel und Tisch aus Gärten gestohlen Jever. In der Nacht von Donnerstag, 30.05.2019, zu Freitag wurde im Zeitraum von 22.30 Uhr bis 14.50 Uhr von einem Grundstück eines Einfamilienhauses im Sperberweg eine Feuerschale sowie eine Nestschaukel entwendet. Aus einem anderen Grundstück in dieser Straße wurde ebenfalls in diesem Zeitraum ein Gartentisch entwendet. Die Polizei in Jever erbittet Hinweise unter 04461/92110. Während Bewohner schliefen wurden Taschen aus Wohnmobil entwendet Schortens. Am 01.06.2019, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 06.00 Uhr, drangen Täter in das Wohnmobil der Teilnehmer des Country- und Western-Festivals am Campingplatz ein. Während die Geschädigten in dem Wohnmobil schliefen entwendeten die Täter diverse Taschen in denen sich Bargeld befunden hatte. Die Taschen wurden in Nähe des Platzes zurückgelassen. Hinweise nimmt die Polizei Schortens unter 04461/918790 entgegen. Verkehrsunfälle Pkw-Fahrer wich Reh aus und landete im Graben Wangerland. Der 19-Jährige befuhr am 02.06.2019, um 01.00 Uhr, mit seinem Kleinwagen den Wiarder Altendeich in Richtung Norden. In Höhe Kaiserhof kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Nach eigenen Angaben wich der Fahrer dem Reh aus, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden. Betrunkener Smart-Fahrer fährt ohne Fahrerlaubnis und landet im Graben Jever. In den frühen Morgenstunden, gegen 03.00 Uhr, des 02.06.2019 befuhr der 39-Jährige Schortenser mit seinem Pkw die Mühlenstraße in Richtung stadteinwärts. Im Kreisverkehr, beim dortigen Verbrauchermarkt, kommt der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer sowie die Beifahrerin entfernen sich unerlaubt vom Unfallort, können aber im Rahmen der weiteren Ermittlungen schnell angetroffen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobenentnahme war die Folge. Der 38-Jährige wird sich nun einem Strafverfahren stellen müssen. Polizeihubschrauber suchte nach möglichem Verletzten nach Verkehrsunfall Jever, Cleverns-Sandel. Am 02.06.2019, um 03.15 Uhr wurde ein Anwohner in Grappermöns von einem lauten Knall geweckt. Er stellte daraufhin fest, dass ein Pkw stark verunfallt vor seiner Tür steht. Der Pkw-Fahrer hatte sich bereits entfernt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten vom Polizeikommissariat in Jever stellten fest, dass der Pkw mit einem Baum kollidiert war und dadurch sehr starke Beschädigungen aufwies. Es war nicht auszuschließen, dass sich der flüchtende Fahrer nicht unerheblich verletzt haben könnte. Sofort wurden Suchmaßnahmen eingeleitet, bei denen sich auch die Polizeidiensthundestaffel beteiligte. Da auch im weiteren Verlauf sämtliche Ermittlungsmaßnahmen im Sande verliefen, wurde am Vormittag zwischen 09.00 Uhr und 09.40 Uhr ein Polizeihubschrauber aus Rastede eingesetzt, der aus der Luft nach dem möglichen Verletzten suchte. Auch diese Maßnahme verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

