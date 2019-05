Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pedelec-Fahrer mit 1,42 Promille verantwortlich für einen Verkehrsunfall - Polizei leitet Verfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr ein

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstagabend, 30.05.2019, kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pedelec-Fahrer bog gegen 19:30 Uhr von der Kniprodestraße nach links in den Helaweg ein und touchierte anschließend den rechts am Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pedelec-Fahrer eine Atemalkoholbeeinflussung von 1,42 Promille fest, so dass gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet wurde.

