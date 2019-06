POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Brand eines Schuppens In Heppens in der Müllerstraße geriet ein Schuppen am Samstagabend, gg. 18:00 Uhr im Hinterhof des dortigen Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zwei Motorroller sowie zwei Fahrräder und ein Holzzaun wurden dabei ebenfalls stark beschädigt. Brandermittlungen wurden eingeleitet und dauern an. Zur Höhe des Brandschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Dachziegel vom Haus geworfen Ein alkoholisierter 30-jähriger Anwohner in der Oldeoogestraße in Wilhelmshaven saß am Samstagabend, kurz vor 23 Uhr, auf dem Dach des Mehrfamilienhauses. Er entnahm aus ungeklärten Gründen gezielt Dachziegeln vom Dach und warf sie auf den Boden. Anwohner oder Passanten wurden dabei nicht gefährdet. Mit dem Einsatz der Drehleiter der Berufsfeuerwehr WHV konnte der Verursacher vom Dach heruntergeholt werden. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Nach bisherigen Schätzungen vor Ort wurden mind. 20 Ziegel dem Dach entnommen und auf den Boden geworfen. Missbrauch von Notrufen, Beleidigung, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand gg. Polizeibeamte, Körperverletzung Am Samstagmittag in der Zeit zwischen 12:30 und 13:00 Uhr wurde der Notruf 110 insgesamt 15 Mal von einer 44-jährigen Frau missbräuchlich betätigt, ohne dass wirklich eine Notlage o.ä. vorlag. Bereits nach dem ersten Mal, als von der eingesetzten Funkstreife das Nichtvorhandensein eines entsprechenden Grundes festgestellt wurde, wurde die Frau entsprechend mündlich verwarnt. Auch hier zeigte sie bereits schon ein aggressives Verhalten gegenüber den Kollegen. Als sie nach Beendigung des Einsatzes weiterhin den Notruf wählte, wurden die Beamten bei ihrem erneuten Erscheinen massiv von der Verursacherin beleidigt. Sie schrie dabei die Beamten durch ein geöffnetes Fenster auf der Straße an. Nachdem sie erneut zur Unterlassung der Notrufe eindringlich aufgefordert worden war und die Kollegen sich erneut entfernten, ergingen weiter Notrufe ein. Beim dritten und letzten Einsatz -hier sollte das verwendete Handy sichergestellt werden- wurde auf Klingeln und Klopfen jedoch nicht geöffnet. Durch den Briefschlitz der Wohnungstür konnten die Beamten erkennen, dass sie ein Messer in der Hand hielt. Zeitgleich schrie sie, dass sie sich umbringen werde. Daraufhin wurde die Tür mit Gewalt geöffnet. Sie warf das Messer in Rtg. der Beamten und traf einen damit am Unterschenkel. Glücklicherweise wurde der Beamte offensichtlich nur mit dem Griff getroffen. Die stark übergewichtige Frau wurde zu Boden gebracht. Hier schlug sie mit den Armen und trat mit beiden Beinen nach den Beamten. Eine Kollegin wurde am Oberschenkel, ein Kollege an der Wade verletzt. Die anschl. gefesselte Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Auf dem Weg dorthin bespuckte sie einen Beamten ins Gesicht und am Arm. Auf die Frau warten nun diverse Ermittlungsverfahren. Diebstahl eines Fernsehers aus Hotel/Durchsuchungsmaßnahmen erfolgreich Am Samstagmorgen um kurz vor 08 Uhr wurde ein Diebstahl eines Fernsehers aus einem Hotel in der Flutstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Da das Hotel videoüberwacht ist und das Hotel bereits vor zwei Jahren in ähnlicher Weise durch einen Diebstahl betroffen war, war sich der geschädigte Hotelier sich sicher, dass es sich bei der abgebildeten Person im Video um den selben Täter handelt. Nach kurzer Recherche auf der Dienststelle, wurde über den Bereitschaftsrichter in Oldenburg ein mündlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt und umgesetzt. In der elterlichen Wohnung des 15-jährigen Tatverdächtigen! konnten sowohl der entwendete Fernseher als auch weitere sechs Computer-Monitore sichergestellt werden. Alle Monitore stammten ebenfalls aus Diebstählen. Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht ! Am Samstagmorgen, gg. 10:00 Uhr ereignete sich auf der Umfangstraße in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall. Ein Mofafahrer (28 J.) wollte einen langsam vor ihn fahrenden Pkw überholen. Hierbei scherte der Pkw in voller Absicht nach links aus, um ihn daran zu hindern. Zudem wurde der Mofafahrer vom Autofahrer durch das geöffnete Seitenfenster angeschrien. Hierbei erschrak der Mofafahrer, verlor die Kontrolle über das Mofa und stürzte. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Mofafahrer zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in WHV unter Tel. 04421-9420 zu melden. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Ein unter Alkoholeinfluss stehender 39-jähriger Autofahrer befuhr gegen Mitternacht am Samstag die Freiligrathstraße in Wilhelmshaven. Hierbei stieß er gegen insgesamt vier am rechten Fahrbahnrand geparkte Pkw und beschädigte diese nicht unerheblich. Durch den Knall ist ein Anwohner aufmerksam geworden und habe den Verursacher zu Fuß in Rtg. Thomas-Mann-Straße flüchten gesehen. Er konnte ihn nach ein paar Metern stellen. Hinzugekommene Passanten halfen ihm. Die Polizei wurde gerufen, ein freiwilliger Alcotest wurde abgelehnt. Da der Mann aber deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen schien, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

