POL-BO: Schneller Fahndungserfolg - Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt

Wie bereits berichtet, kam es am 25.03.2019, zwischen 20.45 und 20.55 Uhr, zu einem Einbruch in einen Supermarkt an der Hans-Böckler-Straße 19. Die Bochumer Kripo suchte mit einem Lichtbild nach dem Tatverdächtigen. Dieser konnte mit Hilfe von Zeugen als 46-jähriger Bochumer identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an. Wir bedanken uns bei den Medien und bitten darum, dass Lichtbild nicht weiter zu verwenden.

