POL-BO: Verkehrsunfälle mit Verletzten in Witten

Witten (ots)

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten verzeichnete die Polizei am gestrigen 21. Juli auf Wittener Stadtgebiet. Aus noch ungeklärtem Grund stürzte ein 75-jähriger Hattinger, gegen 11.30 Uhr, mit seinem Fahrrad auf einem Rad-Fußweg am Kemnader Stausee. Die Unfallörtlichkeit liegt circa 200m nördlich der Schloßstraße. Dabei verletzte sich der Senior schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Unfall wurde an der Seestraße 35 in Heven gemeldet. Ein 21-jähriger Castroper fuhr, gegen 15.35 Uhr, vom Parkplatz des dortigen Schwimmbades nach links auf die Seestraße. Dabei übersah er einen von links kommenden 30-jährigen Castroper Kradfahrer. Es kam zu einer Kollision der Fahrzeuge, bei der sich der 30-Jährige schwer verletzte. Auch er musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Seestraße bis circa 18.15 Uhr gesperrt werden. In beiden Fällen hat das Bochumer Verkehrskommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen.

