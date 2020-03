Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Polizei sucht nach Eigentümern

Meppen (ots)

Die Polizei aus Meppen sucht nach Eigentümern sichergestellter Gegenstände.

Eine Anwohnerin des Albert-Schweitzer-Weges verständigte am Donnerstagmorgen gegen 04.35 Uhr die Polizei, nachdem sie eine unbekannte Person mit einer Taschenlampe in ihrem Garten bemerkte. Diese sei anschließend geflüchtet. Im Rahmen der Anfahrt, fiel den eingesetzten Streifenwagen ein PKW in der Nähe des Tatortes auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schullendamm unterwegs war. Im Bereich der Straße Flutmulde stoppte das Fahrzeug, zwei Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. In dem PKW befanden sich mutmaßlich zuvor entwendete Gegenstände, darunter zwei Fahrräder sowie elektrische Gartengeräte. Zudem führten sie einbruchtypisches Werkzeug mit. Der PKW sowie die Gegenstände wurden sichergestellt.

Im Rahmen der Fahndung konnte am Morgen ein flüchtiger Täter in Höhe der Autobahnauffahrt Twist festgestellt werden. Er wurde anschließend zur Dienststelle gebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Der zweite Täter ist auch weiterhin flüchtig bzw. der Polizei nicht bekannt.

Die Ermittler aus Meppen suchen nun nach weiteren Zeugen sowie nach den Eigentümern der sichergestellten Gegenstände und bitten darum, sich unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

