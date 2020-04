Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen in Friedrichsfeld und erneute Schmierereien auf der Straße in Varel

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 26.03.2020 wurde eine Sachbeschädigung an einem Maschendrahtzaun des ehemaligen Truppenübungsplatzes Friedrichsfeld festgestellt. Am Freitagmorgen, 24.04.2020, erhielt die Polizei von einer weiteren Sachbeschädigung Kenntnis und stellte vor Ort fest, dass an zahlreichen aufgestellten Verbotszeichen, nach derzeitigem Sachstand 18, Schmierereien, außerdem auf der Altjührdener Straße ein Hakenkreuz seitenverkehrt aufgebracht wurden. Daneben befanden sich auch Schmierereien, die sich gegen Polizeibeamte richten, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. "Der Staatsschutz der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob es sich bei diesen Schmierereien um jugendtypisches Fehlverhalten oder tatsächlich um Nazi-Propaganda handelt" erklärt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Aufklärung der Straftaten bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den Taten oder zu möglichen Verantwortlichen nennen kann, wird gebeten, sich an die Polizei Varel oder Wilhelmshaven zu wenden.

