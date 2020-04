Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Küchenbrand in Wilhelmshaven - Restmüll geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand - Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, kein Gebäudeschaden

Wilhelmshaven (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Donnerstagmorgen, 23.04.2020, in der Goedeke-Michel-Straße gegen 08 Uhr zu einem Brandeinsatz. Dort konnten in der Küche Flammen festgestellt werden, die durch die alarmierte Berufsfeuerwehr gelöscht werden konnten. Nach bisherigem Sachstand geriet Restmüll in Brand, ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden, ebenso wurde keine Person verletzt.

