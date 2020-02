Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: 13-jähriger Radfahrer stürzt und wird leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag fuhr der 13-jährige Dülkener auf der Bücklersstraße mit seinem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Brabanterstraße. Wie er berichtete, gelangte vermutlich eine Schnur, mit welcher er seinen Rucksack am Fahrrad gesichert hatte, in die Speichen des Vorderrades. Dieses blockierte und der Schüler verlor die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte und wurde dabei leicht verletzt. /wg (177)

