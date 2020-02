Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Wohnungseinbruch scheitert

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit zwischen dem 19.02.2020, 18.00 Uhr, und dem 20.02.2020, 03.00 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Holbeinstraße in Dülken einzubrechen. Der oder die Täter hebelten an der Haustür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (176)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell