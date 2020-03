Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Handtaschenraub auf dem Parkplatz eines Getränkekmarktes

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 13.45 Uhr, befand sich eine 62-jährige Bottroperin auf dem Parkplatz eine Getränkemarktes an der Prosperstraße. Hier riss ihr von hinten ein unbekannter Mann die Rucksack-Handtasche aus der Hand. Die 62-Jährige sah noch zwei Männer über den Parkplatz in Richtung Hinterhof des Getränkemarktes flüchten. Näher beschreiben kann sie beide nicht. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

