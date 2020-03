POL-RE: Recklinghausen/Bottrop/Herten/Waltrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop

Donnerstag, gegen 17.40 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Bottrop auf der Braukstraße in Richtung Essen, als in Höhe der Ruhölstraße ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen VW Polo von der Rechtsabbiegerspur nach links auf die Fahrspur des Bottropers wechselte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste dieser nach links ausweichen und stieß hierbei mit einem 57-jährigen Autofahrer aus Essen zusammen. Der Fahrer des VW Polo, welcher den 29-Jährigen zu dem Ausweichmanöver gezwungen hatte, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß der autos entstand 1000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis Donnerstag, 17.45 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Straße Am Sandershof geparkten schwarzen 3er BMW an und flüchtete. Am BMW entstand 5000 Euro Sachschaden.

Herten

1000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 14.30 Uhr, auf der Straße Am Graben. Im dortigen Baustellenbereich fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten silberfarbenen Peugeot 307 an. Dabei wurde die hintere Stoßstange rechtsseitig und der Radkasten beschädigt. Der entstandene Schaschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Waltrop

In der Zeit von Mittwoch, 21.45 bis Donnerstag, 8 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Bahnhofstraße einen geparkten Firmenwagen, einen Citroen Jumper, an und flüchtete. Es entstand 1500 Euro Sachschaden. Dabei wurde ausgenscheinlich der Außenspiegel des verursachenden Fahrzeugs abgerissen. Der am Unfallort aufgefundene Außenspiegel gehört zu einem roten Toyota, Peugeot oder Citroen.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Bottrop) und Herten (für die Städte Recklinghausen, Herten und Waltrop) unter Tel. 0800/2361 111.

