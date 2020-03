Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Am späten Donnerstagabend brachen unbekannte Täter einen Lagercontainer an der Blitzkuhlenstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Türscharniere aufgeschnitten. Entwendet wurde ein Satz Reifen.

Castrop-Rauxel

Zwischen Montag und Donnerstag haben unbekannte Täter eine Gartenlaube an der Borghagener Straße aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter hier auch kurzzeitig gewohnt. Entwendet wurde eine Kaffeemaschine.

Waltrop

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Lagerräumen einer Firma an der Borker Straße. Innerhalb des Gebäudes wurde eine Bürotür aufgebrochen. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Gladbeck

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte Täter über ein Fenster in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Voßstraße ein. Die Räume wurden nach Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mindestens mit einem Notebook, einer Geldkassette und Bargeld.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

