Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots)

An der Königstraße ist am Montagnachmittag (18.11.2019) ein Fußgänger von einem PKW erfasst und schwer verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr wollte eine 45-jährige Autofahrerin aus Greven vom Gelände einer Tankstelle auf die Königstraße fahren. Dabei kam es auf dem Gehweg zur Kollision mit dem 92-jährigen Fußgänger. Der Grevener wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

