Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Brand in der Weiner

Ochtrup (ots)

Auf dem Sportgelände in der Weiner hat es am frühen Dienstagmorgen (19.11.2019) gebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind gegen 05.15 Uhr dorthin gerufen worden. Auf dem Gelände brannte ein als Material- und Ballraum dienender Container. Dieser brannte etwa zu 2/3 aus. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen eine fünfstellige Eurosumme erreichen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Nach ersten Recherchen waren Unbekannte gewaltsam in den Raum eingedrungen und hatten dann darin ein Feuer gelegt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell