Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots)

Am Freitagabend (15.11.2019) ist auf der Straße Am Hang, vor dem Haus Nummer 1b, ein weißer BMW angefahren und erheblich beschädigt worden. Ein Anwohner hatte gegen 20.40 Uhr einen Knall gehört, diesen aber zunächst nicht mit dem Unfall in Zusammenhang gebracht. Die Sachschäden im hinteren linken Bereich des Fahrzeugs belaufen sich auf etwa 2.000 Euro. Den Spuren zufolge, könnten die Beschädigungen von einem Lkw verursacht worden sein. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell