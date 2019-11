Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Straßenverkehrsgefährdung

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Überholvorgang, der sich am Freitagabend (15.11.) auf der Laggenbecker Straße ereignet hat, ermittelt die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung. Gegen 20.00 Uhr war eine Pkw-Fahrerin auf der Laggenbecker Straße stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Straße "Am Winterhügel" wurde sie unmittelbar vor einer Linkskurve von einem schwarzen SUV überholt. Im Kurvenbereich kam ihnen ein dunkler Pkw entgegen. Der Fahrer des überholenden SUV musste ausweichen, prallte dabei rechts gegen den Bordstein und fuhr dann teils auf dem Geh- und Radweg weiter. Der SUV ist an der Vorderachse und am vorderen rechten Rad stark beschädigt worden. Fußgänger oder Radfahrer befanden sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht auf dem Radweg. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell