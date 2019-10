Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Fußgänger bei Unfall leicht verletzt.

Nienburg (ots)

(Kem) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger kam es am Samstag, 12.10.2019, gegen 19:25 Uhr. Ein 27 Jahre alter Estorfer befuhr mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Richtung Berliner Ring, als in Höhe der Friedrichstraße von rechts ein 56-Jähriger Nienburger fußläufig die Fahrbahn querte. Der PKW-Führer leitete mit seinem BMW laut eigener Angaben eine sofortige Gefahrenbremsung ein, ein Zusammenstoß ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

