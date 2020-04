Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei versuchte Einbrüche in Wilhelmshaven - in beiden Fällen wurde gehebelt, es blieb bei Versuchstaten

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in zwei Objekte einzudringen, indem sie in beiden Fällen versucht haben, Türen aufzuhebeln. In der Bismarckstraße versuchte man in der Zeit vom 13.-21.04.2020, in die dortigen Büroräume zu gelangen und in der Kopperhörner Straße wurde in der Nacht zum 23.04.2020 ein Fahrradgeschäft aufgesucht. In beiden Fällen drangen die Täter jedoch nicht in die Räumlichkeiten ein. Die Polizei bittet dennoch Zeugen, die in den Bereichen verdächtige Personen oder ähnliches bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell