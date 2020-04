Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahrzeug war zu laut - Beamte stellen getunten Pkw fest und leiten sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen den Halter Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, 22.04.2020, kontrollierten Polizeibeamte gegen 19:05 Uhr einen Pkw Mercedes, der in der Freiligrathstraße/Triftweg, unterwegs war. Aufgefallen war den Beamten beim Hinterherfahren, dass die Abgasanlage des Pkw offensichtlich relativ laut war. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich, dass das Geräusch gegenüber dem in der Zulassungsbescheinigung eingetragenen Wert nicht im Verhältnis stand und offensichtlich zu laut war. Eine dahingehende weitere Überprüfung erfolgte mit dem Einverständnis des Fahrzeugführers und des anwesenden Fahrzeughalters, der zu dem Zeitpunkt der Kontrolle Beifahrer war. Eine daraufhin erfolgte Überprüfung des Standgeräuschs mittels Schallpegelmessgerät unter Beachtung der vorgeschriebenen Messvorgaben ergab tatsächlich deutlich höhere Werte als die, die in der Zulassungsbescheinigung eingetragen waren. Die Beamten stellten den Pkw zwecks durchzuführender beweissicherer Mängeldokumentation durch den TÜV mit Einverständnis des Betroffenen sicher. Die Beamten leiteten gegen beide Personen Verfahren ein, da der 29-Jährige das Fahrzeug führte, obwohl die Betriebserlaubnis durch das Überschreiten der Lautstärke erloschen war und der 28-jährige Fahrzeughalter dieses zuließ, die Ermittlungen dauern an.

