Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneutet Einbruch in die Weberei in Varel - Polizei sucht Zeugenhinweise

Varel (ots)

Zum wiederholten Male drangen Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten der Weberei ein. In der Nacht zum Donnerstag, 23.04.2020, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangten in das Innere. Konkrete Angaben zum möglichen Diebesgut sind derzeit unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges gesehen oder gehört haben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

