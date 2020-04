Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Neuenburg - Zusammenstoß mit einem Pedelec-Fahrer

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochvormittag, 22.04.2020, beabsichtige ein 18-Jähriger aus Zetel gegen 11:30 Uhr mit seinem PKW Fiat vom Gelände einer Tankstelle in Neuenburg auf die Westersteder Straße aufzufahren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, bevorrechtigten 63-Jährigen aus Bockhorn auf seinem Pedelec, so dass es zu einem Zusammenstoß und Sturz des 63-Jährigen kam, der dabei leicht verletzt wurde.

