Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Schüssen auf Parkplatz: Polizei nimmt 18-Jährigen mit Schreckschusswaffe fest

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Der Anruf eines besorgten Anwohners der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Harleshausen über auf einem Parkplatz abgefeuerte Schüsse ging am gestrigen Dienstagabend bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen ein. Die zum Ort des Geschehens entsandten Polizeistreifen konnten den mutmaßlichen Schützen nur kurze Zeit später in der Nähe ausfindig machen. In der Jackentasche des 18-Jährigen aus Kassel fanden sie neben einer Schreckschusswaffe auch die passende Munition, weshalb sich der junge Mann nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West berichten, war die Mitteilung über mehrere Schüsse auf dem Parkplatz eines Discounters nahe der Gottlieb-Kellner-Straße gegen 21:45 Uhr eingegangen. Zudem beobachtete der Anrufer dort zwei junge Männer. Ob es sich möglicherweise um eine scharfe Waffe handeln könnte, war für die hinzugeeilten Polizeibeamten zunächst noch nicht bekannt. Als sie wenige Minuten später eintrafen, waren die beiden Männern zwar spurlos verschwunden, allerdings fanden die Beamten auf dem Parkplatz mehrere leere Patronenhülsen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten sie den 18-jährigen Tatverdächtigen, der mit einem 19-Jährigen unterwegs war, schnell aufspüren. Die Waffe des jungen Mannes, der keinen erforderlichen kleinen Waffenschein hat, sowie die Munition stellten die Polizisten sicher. Zu seinen Beweggründen machte er bislang keine Angaben.

